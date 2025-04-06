Что известно о Су-47 и почему Россия построила только один такой экспериментальный истребитель

Самолет Су-47 / © Википедия

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Хотя сам Су-47 был недолговечным, технология и аэродинамические уроки, которые он ввел, повлияли на самые современные реактивные самолеты России, включая Су-35 4-е поколение и Су-57 5-го поколения.

Об этом пишет военный эксперт, эксконсультант Пентагона Крис Осборн для FortyFive.

По словам Осборна, Су-47 показал отличную маневровость и скоростные характеристики, достигнув скорости 2,2 Маха и оставшись маневровым на дозвуковых скоростях.

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«Су-47 появился в конце 90-х годов как опытно-конструкторский проект с уникальным крылом „стреловидной формы“, предназначенным для повышения маневренности. "Стреловидное" крыло выглядит совсем иначе, поскольку оно представляет собой наклоненное вперед двойное крыло, которое, согласно научным исследованиям, увеличивает "маневровость", поскольку поддерживает воздушный поток над поверхностью самолета во время крутого набора высоты», - пояснил эксперт.

Что касается преимуществ Су-47, то они связаны именно со «стреловидными» крыльями.

«Стреловидные крылья делают самолет более тяжелым в управлении, но их преимущества в основном заключаются в маневровости. Они поддерживают воздушный поток над своей поверхностью при больших углах набора высоты, чем обычные самолеты, а это значит, что нос может быть направлен выше, без того чтобы самолет попал в опасный штопор», — говорит эксперт.

В то же время эксперт считает, что такая конфигурация противоречива, ведь ни один из двух передовых самолетов, на создание которых приписывают влияние Су-47, не имеет похожей конфигурации.

Эксконсультант Пентагона подчеркнул, что влияние испытательного самолета Су-47 на следующие российские самолеты сложно полностью определить. Но такое влияние все же значительно из-за улучшенных летно-технических характеристик Су-35 и Су-57.

"Будучи модернизированным или следующим поколением скоростного Су-27, Су-35 способен конкурировать с F-22 по скорости и соотношению тяги к весу", - заверил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила от союзников самолеты F-16 , которые не смогут полноценно соревноваться с российскими Су-35 один на один в воздушном бою.

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