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Что известно об успешном ударе по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА вблизи Теткино
В Генштабе сообщили, что на этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
«На этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удар ликвидирован до 20 оккупантов и уничтожена их техника», — сообщили в Генштабе.
Также относительно успешного удара по пункту управления вражескими подразделениями БПЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области в РФ добавил и руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
«Для понимания, Теткино в Курщине еще с 2022 года используется в качестве школы БпЛА. Там учили россиян сначала на говорах, потом работать сбросами, в том числе по нашим мирным жителям, затем FPV. Ну а сейчас там был пункт управления российскими БПЛА, которые совершали атаки на Сумщину. Ключевое было». — написал он.
Напомним, россияне-пропагандисты и СМИ сообщают о попытке ВСУ прорваться в Курскую область. В частности, якобы взорван мост у границы.
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