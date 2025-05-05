ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

Что известно об успешном ударе по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА вблизи Теткино

В Генштабе сообщили, что на этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что известно об успешном ударе по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА вблизи Теткино

Район населенного пункта Теткино Курской области.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«На этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удар ликвидирован до 20 оккупантов и уничтожена их техника», — сообщили в Генштабе.

Также относительно успешного удара по пункту управления вражескими подразделениями БПЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области в РФ добавил и руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

«Для понимания, Теткино в Курщине еще с 2022 года используется в качестве школы БпЛА. Там учили россиян сначала на говорах, потом работать сбросами, в том числе по нашим мирным жителям, затем FPV. Ну а сейчас там был пункт управления российскими БПЛА, которые совершали атаки на Сумщину. Ключевое было». — написал он.

Напомним, россияне-пропагандисты и СМИ сообщают о попытке ВСУ прорваться в Курскую область. В частности, якобы взорван мост у границы.

Читайте также

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie