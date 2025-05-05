Что известно об успешном ударе по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА вблизи Теткино

Район населенного пункта Теткино Курской области.

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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«На этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удар ликвидирован до 20 оккупантов и уничтожена их техника», — сообщили в Генштабе.

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Также относительно успешного удара по пункту управления вражескими подразделениями БПЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области в РФ добавил и руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

«Для понимания, Теткино в Курщине еще с 2022 года используется в качестве школы БпЛА. Там учили россиян сначала на говорах, потом работать сбросами, в том числе по нашим мирным жителям, затем FPV. Ну а сейчас там был пункт управления российскими БПЛА, которые совершали атаки на Сумщину. Ключевое было». — написал он.

Напомним, россияне-пропагандисты и СМИ сообщают о попытке ВСУ прорваться в Курскую область. В частности, якобы взорван мост у границы.

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