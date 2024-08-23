Что известно США о стратегических целях Курской операции ВСУ: в Пентагоне удивили заявлением

В настоящее время оборонное ведомство США "собирает информацию" о действиях Украины на захваченной территории РФ.

Министерство обороны США выясняет, какие стратегические цели преследует Курская операция ВСУ и как именно Украина видит создание "буферной зоны" на территории России.

Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 22 августа.

Представительница Пентагона пояснила, что США до сих пор не дали оценки наступления ВСУ в Курской области РФ, потому что для этого "необходимо больше информации о действиях Украины".

"Когда речь идет о Курской области, мы понимаем, что сказал президент Зеленский – что они хотят создать буферную зону. Мы все еще работаем с Украиной, чтобы выяснить, как это вписывается в ее стратегические цели на поле боя", — заявила Сабрина Сингх.

Напомним, эксперт Defense Express оценил успехи ВСУ на Курщине. Валерий Рябых считает, что Курская операция проходит успешно для Украины и принесла много положительных результатов.

Читайте также: