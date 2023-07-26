Что мешает сейчас освободить Донецк и Запорожскую АЭС: военный эксперт объяснил

По его словам, у ВСУ очень много направлений применения силы.

У украинских военных уже есть возможности для того, чтобы освободить от оккупантов Запорожскую атомную станцию.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"У нас очень много направлений применения силы. Начиная от прорыва Запорожского направления, выхода на Азовское побережье, форсирование Днепра – запада в Крым. Форсирование Днепра уже возможно в районе Каховского водохранилища. Кстати, освободить ту же Запорожскую атомную станцию уже возможно. тактические ходы, но которые могут привести к очень большим геополитическим последствиям. Допустим, мероприятие в Донецк.Проход около 10 километров в центр города приведет к масштабным геологическим сдвигам в военно-политическом монолите России", — рассказал Роман Свитан.

По его словам, у украинских военных очень много механизмов, которыми можно изменить ход военных действий. Не используют их сейчас по разным причинам.

“Если выбирать, допустим, движение из-под Орехового в сторону Токмака, использование сил и средств, которые уже были уничтожены россиянами… Половина этих сил и средств, если бы использовалась в районе Донецка – мы бы уже были в городе. Но мероприятие в Донецк – это не увольнение Донецкой области. Для того чтобы деоккупировать весь Донбасс нам придется обходить его, отрезать от России аж по Луганск, то есть выходить из-под Сватового на Луганск”, — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что в России заявили о "захвате" новых сел в Луганской области.

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