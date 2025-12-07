- Дата публикации
Что мешает уничтожать вражеские разведывательные беспилотники - авиаэксперт раскрыл причину
Авиаэксперт Константин Криволап объяснил, почему вражеские дроны-разведчики в прифронтовых районах часто остаются не сбитыми и как организуют перехват.
Вражеские дроны-разведчики постоянно действуют в прифронтовых районах Украины, но их эффективное уничтожение часто остается проблемой.
Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.
Высота полета и трудности перехвата
По словам Криволапа, большинство разведывательных беспилотников летают на высоте 500–600 метров.
"Если дрон выше, он ничего не видит, ниже - его можно сбить стрелковым оружием. Но часто мы слышим о разведчиках, а ничего не делаем. Отправлять на перехват большой тяжелый истребитель дорого и не всегда эффективно", - пояснил эксперт.
Он напомнил случаи на Черниговщине, когда дроны появлялись, а после них наносились удары по объектам.
Организованное противодействие дронам
Остальные примеры показывают, что эффективность перехвата зависит от организации.
В Сумской области дрон исчезает сразу, потому что на месте работают мобильные огневые группы, дроны-перехватчики или летчики, которые могут использовать беспилотники типа Sting, способные сбивать вражеских разведчиков.
Криволап объяснил, что сбить дрона снизу сложно, но его можно заметить с летящего выше легкомоторного самолета.
"Разведывательные беспилотники беспокоят нас серьезно, потому что после них идут "Шахеды", крылатые или баллистические ракеты - в зависимости от того, что они обнаружили", - добавил эксперт.
Причины низкой активности ПВО
Эксперт отметил, что вопросом сбития дронов часто занимаются тероборона, мобильные группы или местные добровольцы, а ПВО большого калибра – Patriot, NASAMS, IRIS-T, Буки, FrankenSAM – редко реагирует на небольшие цели:
"ПВО имеет большое хозяйство, их беспокоят "Шахеды" или разведчики. Мол, почему вы нас беспокоите такими маленькими целями? Я иронизирую, но это факт", - объяснил Криволап.
По его словам, недостаточное внимание к уничтожению мелких дронов создает дополнительные риски для украинских военных и гражданской инфраструктуры.