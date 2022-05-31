Что мешает Западу предоставить Украине тяжелое вооружение и самолеты: Данилов сообщил об опасениях стран

По словам Данилова, если бы у украинской армии было тяжелое оружие, артиллерия, тяжелые танки, то деоккупация Мариуполя была бы уже осуществлена.

Украинским военным, чтобы удержаться на позициях и отвоевать назад территории, необходимо тяжелое вооружение, самолеты. Но Запад с этим не торопится. Говорят, из-за опасений эскалации, потому что тогда сможем ударить по территории самой РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в разговоре с журналистом "Укринформа" отметил, что процесс продолжается.

"Мы начали получать оружие, помощь. Не сразу, не в таком количестве и не такого, скажем так, сорта, как бы нам хотелось, но мы начали получать. На сегодняшний день ситуация сдвинулась с мертвой точки. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы это было гораздо быстрее и больше. Но процесс продолжается, мы получаем пушки М777, другие средства поражения, процесс идет. Мы бы хотели, чтобы он ускорился", — сказал Данилов.

По его словам, когда началась война, в Украину никто не верил. Все разведки считали, что украинские военные продержатся три, пять, семь дней, некоторые давали десять дней. Больше всего давала одна из разведок — двадцать один день, но это уже включая территорию города Льва.

Однако после того как россияне получили здесь "теплый" прием, когда они умылись кровью, подавляющее большинство стран мира по-другому стали смотреть на Украину.

Данилов также отметил, что ускорить процесс предоставления оружия мешают интересы каждого отдельного государства.

"У каждой страны свои интересы в этой войне. Я хочу, чтобы мы с вами понимали, когда западный мир говорит о демократии, о других ценностях, имеем в виду, он смотрит, а что будет у него на территории как его избиратель на это все будет реагировать.Кроме того, россияне не сидят, сложа руки, они так же работают в этом направлении для того, чтобы мы не получали оружие.То есть это такой процесс, в который вовлечены почти все страны мира.И благодаря тому, что наш президент каждый день обращается к лидерам стран, к парламентам, у нас есть поддержка мира", — отметил Данилов.

Напомним, на Грибовичском полигоне запустили биогазовую электростанцию.

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