"Что может быть святее?": в Сети опубликовали фото украинских детей, ставших жертвами оккупантов

"Что может быть святее?": в Сети опубликовали фото украинских детей, ставших жертвами оккупантов

Путин заявляет о "спецоперации" в Украине, на деле же происходят убийства гражданских армией РФ.

В Украине за 14 дней российского нападения жертвами оккупантов стали десятки детей. В частности, сегодня, 9 марта, оккупанты обстреляли рынок в Харькове, в результате чего погиб 16-летний парень.

Фото детей, которые после обстрела оказались в больницах Харьковской области, обнародовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"На последнем фото – убитый сегодня на рынке 16-летний парень. Должно же быть что-то святое у этих подонков. Что может быть святее, чем дети? Это конкретный результат так называемой "спецоперации" Путина и "денацификации" Украины. И как говорит Геббельс в юбке путинского режима – мерзость Захарова – "все идет по плану…", — написал Геращенко.

Напомним, во Львове похоронили младенца, которому было всего 40 дней.

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