Что может изменить течение войны 2026 года: ответ эксперта

ВСУ на фронте

Современную войну все чаще ассоциируют с тотальным доминированием воздушных дронов, которые фактически вытеснили тяжелую бронетехнику из открытого поля боя. Однако стратегически важную роль на фронте начинают играть наземные роботизированные комплексы (НРК). Их функционал стремительно расширяется от безопасной эвакуации раненых до непосредственного участия в огневых столкновениях.

Об этом рассказал военный обозреватель Василий Пехньо.

Как объясняет обозреватель, из-за насыщенности неба враждебными БпЛА, оккупационные войска сейчас применяют пушки и танки преимущественно с закрытых позиций. Аналогичную тактику вынуждены использовать и украинские защитники: танки потеряли свою динамику и работают скрыто, ведь открытое наступление сразу подвергается массированным ударам беспилотников.

В то же время, производители оружия и военные аналитики предполагают, что в этом году тяжелая техника сможет вернуться к активным действиям. Это станет реальностью при условии внедрения эффективных автоматизированных решений для противодействия вражеским дронам.

Защитный купол для танков: как это будет работать

Главная идея заключается в синергии классической брони и новейших роботизированных платформ.

«Условно, в паре с танком будет двигаться НРК и делать над ним некий купол. Это позволит реинкарнировать классическую технику и даже возобновить штурмовые действия более защищенного формата», — подчеркнул Пехньо.

По словам эксперта, в Украине об этой концепции не только говорят — ее уже активно претворяют в жизнь. Украинская армия успешно использует наземные роботизированные комплексы таким образом на сложных участках фронта, в частности в Краматорском районе.

Отечественные разработчики пошли дальше простого дистанционного управления. Они интегрировали на базы НРК боевые турели и крупнокалиберные пулеметы, позволяющие в автоматическом режиме отслеживать и уничтожать вражеские беспилотники.

Кроме того, модульная конструкция современных НРК позволяет устанавливать на них мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и даже портативные зенитные ракетные комплексы (ЗРК), создавая эшелонированную оборону мобильных групп прямо на поле боя.

Война в Украине — последние новости

Напомним, по данным аналитиков, февраль стал переломным — за последние две недели месяца Силы обороны отвоевали больше земель, чем захватил враг. Всего с начала года уволено около 257 кв. км. Темпы деоккупации растут: если в середине февраля (14–20 числа) чистый прирост составил 33 кв. км, то за последнюю неделю месяца этот показатель достиг почти 57 кв. км.