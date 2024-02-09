Что может измениться на фронте при Сырском: военный эксперт дал ответ

Не исключено, что у Александра Сырского ведение обороны останется в качестве основы стратегии – 80% действий.

Зная, какую тактику ранее использовал Александр Сырский, не исключено, что у него ведение обороны останется как основа стратегии, но она будет более агрессивной.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "1+1".

Однако, как отметил военный эксперт, такая тактика требует соответствующего инструментария, которого у Украины нет в достаточном количестве.

Также читайте Увольнение Залужного и назначение Сырского: на сайте президента появились соответствующие указы

"Предпочтительно линия фронта на сегодняшний день у нас – оборонного типа. И она будет оставаться еще некоторое время такой, возможно, даже до конца первого полугодия 2024-го года, но есть отдельные локации, где можно реализовывать достаточно такие дерзкие действия, локальные операции. Зная непосредственно, которую тактику использовал Александр Сырский, не исключено, что у него ведение обороны останется как основа стратегии, 80% действий, но она будет более агрессивной эта оборона. от наших партнеров в достаточном количестве", – резюмировал Коваленко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не застопорит ли ВСУ замена Главнокомандующего?

Напомним, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что нашей стране критически не хватает военной техники, заканчиваются ракеты.

Читайте также: