Что может подтолкнуть Запад к пересмотру политики поддержки Украины: Портников дал четкий ответ

Для Запада очень важно, чтобы Украина могла отбиться от России, но так, чтобы это не привело к перспективе ядерного конфликта. Запад поэтому и балансирует между поддержкой Украины и необходимостью избавиться от значительной эскалации, которая привела бы к прямому конфликту между Россией и странами НАТО.

Об этом заявил политический аналитик, публицист Виталий Портников в интервью OBOZ.UA.

"Кстати, Россия заинтересована в том, чтобы уничтожить украинскую государственность, чтобы поставить как можно большую часть украинской территории в зависимость, но в то же время она, очевидно, не желает при всех своих угрозах прямого конфликта со странами-членами НАТО", — отметил он.

Портников рассказал, произойдет ли смена западной стратегии по поддержке Украины, которая позволила бы сделать реальный перелом в войне. Аналитик также объяснил, что может подтолкнуть Запад к пересмотру своей политики.

"Война – прежде всего карта боевых действий. Когда она начнет существенно меняться с той или иной стороны, сразу начнут меняться события. Я вас хочу заверить: как только линия боевых действий начнет меняться в ту или иную сторону, сразу изменится и ситуация с западной помощью. Ведь если украинцы что-то потеряют, то сразу те политики на Западе, которые сейчас являются сторонниками Украины, будут говорить: "Видите, вы вовремя не выделили денег и россияне захватили украинский город, и там убивают, насилуют и грабят, это все на вашей совести, сенатор такой-то". Если украинцы освободят какой-нибудь большой город Мелитополь или Токмак, то будут говорить: "Видите, украинцы продвигаются, если бы вы дали им больше помощи, уже было бы окончание этой войны". Именно такое развитие событий и может реально изменить политический ландшафт на Западе", – резюмировал он.

Напомним, 50 млрд евро для Украины от ЕС до сих пор заблокированы. Более того, США также не приняли финансовую поддержку нашего государства на 2024 год.

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