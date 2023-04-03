Что может помешать успешному контрнаступлению ВСУ — эксперт назвал ключевые факторы

Украина не сможет добиться своей военной цели по вытеснению войск России и возвращению всех оккупированных территорий до конца 2023 года. Об этом сказал глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли в интервью изданию Defense One.

Так какие переменные могут помешать украинским бойцам успешно выполнить эту сложную военную задачу? Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Первым фактором может стать погода. Если будет влажная земля, то наши ребята будут вязнуть и, к сожалению, не смогут продвигаться. Наши военные максимально подготовлены, мотивированы. Так что в отношении обороноспособности и мотивации вопросов нет", — отметил эксперт.

По его словам, возможно, недостаточное количество техники и небольшое количество боеприпасов, что будет заставлять ВСУ экономить, помешать успешному контрнаступлению.

"Сейчас есть информация, что россияне выстреливают 10-15 тысяч снарядов в день по всей линии фронта. То есть это безумные цифры. Мы понимаем, что сколько бы техники к нам ни проехало, нам нужно еще плюс 20% к тому числу. Это ключевые факторы Когда наши военные отправляются на Запад — в Британию, Соединенные Штаты — и их там тренируют, я более чем уверен, что они действительно могут получить там определенный опыт, но это опыт более стратегически-тактического уровня. у наших военных — это единственные военные во всем мире, у которых чрезвычайно большой опыт ведения войны XXI века", — сообщил Ступак.

Речь идет о большой полномасштабной войне со времен Второй мировой, которая затянула у себя разные континенты.

"Наших военных могут научить только каким-то тактическим приемам использования иностранного оружия, особенностям его использования", — добавил он.

Добавим, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает невысокой вероятность того, что Украине удастся отвергнуть все российские силы за пределы своей территории в 2023 году. Он назвал это "большой задачей. Очень, очень сложной военной задачей".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ВСУ освободит свои территории, а оккупантов предупредил, если они не хотят быть уничтожены во время контрнаступления, "у них еще есть время уйти".

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