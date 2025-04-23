Что может предложить Украина в обмен на военную поддержку ЕС: военный эксперт ответил

Вооруженные силы Украины.

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Европа стоит перед двумя путями. Первый – цинично оставить Украину наедине с агрессором. Второй – активно поддержать украинскую армию, которая в будущем сможет встать на защиту европейской безопасности от российской угрозы.

Военный эксперт Юрий Федоров в эфире YouTube-канала "Мосейчук Podcast" проанализировал возможные сценарии военной поддержки Украины со стороны Европейского Союза и потенциальные выгоды для ЕС такого сотрудничества.

"Давайте мы поможем Украине решить проблемы с армией, которые существуют. У Украины достаточно большая армия, достаточно серьезная. Ее надо упорядочить, надо вооружить, и тогда эта армия будет противовесом стремлениям России, которые связаны и с Балтией, и с севером. Такой вариант также возможен”, – считает эксперт.

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Федоров подчеркнул, что в таком случае Европе необходимо заключить с Украиной серьезный военно-политический союз, предусмотрев взаимные гарантии безопасности: европейская военная помощь в обмен на помощь Украины, если Россия нападет на страны Балтии или Польшу.

Эксперт также отметил, что, по его информации, Соединенные Штаты не будут против такого развития событий. Он процитировал заявление сенатора Марко Рубио, который подчеркнул право Украины заключать любые двусторонние военные соглашения для обеспечения безопасности.

"Это означает, что никаких ограничений на Вооруженные силы Украины США не планируют принимать и не планируют запрещать или противодействовать военным союзам Украины с теми странами, которые захотят заключить эти союзы", – подытожил Юрий Федоров.

По словам Федорова, Европа понимает, что полностью полагаться на США невозможно. Чтобы отказаться от помощи США, нужно определенное время и политические решения, в том числе и о ядерном оружии.

"Есть Франция Великобритания. Но если Россия решится на вторжение в страны Балтии до того, как европейцы создадут собственный мощный сдерживающий потенциал, тогда останется только европейское ядерное оружие. Тогда у россиян будет сомнение, стоит ли это делать", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Путин может потребовать от Запада прекращения военной помощи Украине в обмен на перемирие.