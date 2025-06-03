Что может сделать Путин после удара по авиабазам: 4 сценария ядерного ответа Кремля

Что может сделать Путин после удара по авиабазам / © ТСН.ua

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После масштабной украинской операции "Паутина", в ходе которой были уничтожены десятки российских военных самолетов на глубокой территории РФ, Кремль может прибегнуть к эскалации беспрецедентного уровня.

Британское издание Daily Mail предупреждает о вероятности применения тактического ядерного оружия — в частности, по одному из четырех сценариев.

Хотя международное сообщество неоднократно предостерегало Россию от таких действий, слабость европейского ядерного сдерживания и нерешительность США при президентстве Трампа могут усилить уверенность Путина в безнаказанности. Daily Mail описывает четыре наиболее вероятных сценария использования тактического ядерного оружия:

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1. Удар по скоплению украинских войск на линии фронта

Даже в рассредоточенных боевых порядках психологический эффект такой атаки будет колоссальным — как для военных, так и для населения.

2. Атака на украинский военный аэродром

Возможен ответный шаг за уничтожение российских бомбардировщиков. Такой удар может унести жизнь и западных специалистов, в том числе британских военных, которые, по данным источников, действуют в Украине.

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3. Ядерная атака на атомную электростанцию

Даже без прямой радиационной угрозы для Европы разрушение реактора приведет к масштабному загрязнению, последствия которого могут превзойти катастрофу в Чернобыле.

4. Бомбардировка большого украинского города - Одессы или Киева

Это самый страшный сценарий. Жертвами могут стать сотни тысяч, и несмотря на масштабы трагедии, Путин может предположить, что НАТО не ответит симметрично.

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Запад не готов к ядерной эскалации

Британия, после Холодной войны демонтировавшая тактический ядерный арсенал, имеет лишь стратегические ракеты Trident, непригодные для сдерживания подобного уровня угрозы. Французские и американские системы тоже ориентированы преимущественно на сдерживание, а не на превентивный ответ.

Издание предполагает, что только массированный удар по мирному городу может заставить США нанести хирургический ядерный удар по России, втянув в войну и Британию. В этом случае следует ожидать диверсий против критической инфраструктуры, в частности, от российских агентов на территории Великобритании.