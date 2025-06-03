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Что может сделать Путин после удара по авиабазам: 4 сценария ядерного ответа Кремля
После недавних атак в глубине России, нанесших серьезный ущерб военной инфраструктуре, Кремль может перейти к эскалации.
После масштабной украинской операции "Паутина", в ходе которой были уничтожены десятки российских военных самолетов на глубокой территории РФ, Кремль может прибегнуть к эскалации беспрецедентного уровня.
Британское издание Daily Mail предупреждает о вероятности применения тактического ядерного оружия — в частности, по одному из четырех сценариев.
Хотя международное сообщество неоднократно предостерегало Россию от таких действий, слабость европейского ядерного сдерживания и нерешительность США при президентстве Трампа могут усилить уверенность Путина в безнаказанности. Daily Mail описывает четыре наиболее вероятных сценария использования тактического ядерного оружия:
1. Удар по скоплению украинских войск на линии фронта
Даже в рассредоточенных боевых порядках психологический эффект такой атаки будет колоссальным — как для военных, так и для населения.
2. Атака на украинский военный аэродром
Возможен ответный шаг за уничтожение российских бомбардировщиков. Такой удар может унести жизнь и западных специалистов, в том числе британских военных, которые, по данным источников, действуют в Украине.
3. Ядерная атака на атомную электростанцию
Даже без прямой радиационной угрозы для Европы разрушение реактора приведет к масштабному загрязнению, последствия которого могут превзойти катастрофу в Чернобыле.
4. Бомбардировка большого украинского города - Одессы или Киева
Это самый страшный сценарий. Жертвами могут стать сотни тысяч, и несмотря на масштабы трагедии, Путин может предположить, что НАТО не ответит симметрично.
Запад не готов к ядерной эскалации
Британия, после Холодной войны демонтировавшая тактический ядерный арсенал, имеет лишь стратегические ракеты Trident, непригодные для сдерживания подобного уровня угрозы. Французские и американские системы тоже ориентированы преимущественно на сдерживание, а не на превентивный ответ.
Издание предполагает, что только массированный удар по мирному городу может заставить США нанести хирургический ядерный удар по России, втянув в войну и Британию. В этом случае следует ожидать диверсий против критической инфраструктуры, в частности, от российских агентов на территории Великобритании.