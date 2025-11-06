Что может спасти логистику ВСУ под Покровском: Храпчинский назвал способ

Покровск / © Associated Press

Ситуация в районе Покровска остается напряженной — украинские военные сталкиваются с трудностями логистики из-за постоянных атак российских дронов. Вражеские аппараты усложняют движение транспорта и доставку необходимых ресурсов на передовую.

Об этом рассказал бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире «24 канала».

По его словам, транспорту сложно двигаться, когда он постоянно находится под прицелом вражеских беспилотников.

Он подчеркнул, что в настоящее время нет одного универсального средства РЭБ — только комплексное применение различных систем может обеспечить эффективную защиту.

Эксперт отметил, что средства радиоэлектронной борьбы должны противодействовать не только беспилотникам, но и российским группам «Рубикон», которые используют малые мобильные радиолокационные системы для обнаружения украинских аппаратов.

Украинские подразделения должны создавать условия, при которых противник не сможет видеть действия наших дронов и потеряет преимущество на поле боя.

Храпчинский подчеркнул, что эффективная система РЭС должна охватывать все уровни — от радиоэлектронной разведки до тактических и стратегических средств глушения. Это позволит украинским силам закрывать опасные сектора и оперативно реагировать на угрозы.

Специалист подчеркнул, что важно не только глушить вражеские аппараты, но и уничтожать их операторов. Конкретно они координируют деяния беспилотников и являются ключевыми элементами в системе неприятеля.

Храпчинский напомнил, что недавно украинские военные уничтожили штаб российских подразделений с пилотами дронов, что позволило снизить интенсивность атак в этом секторе.

По словам эксперта, главная задача сейчас — наносить точечные удары по критически важным элементам, обеспечивающим работу российских беспилотных систем и авиации. Именно такой подход позволит украинским силам удерживать позицию и снижать эффективность врага на фронте.

Напомним, Покровск остается стратегической целью для обеих сторон войны, поскольку его захват облегчит России путь в Славянск и Краматорск. Как отмечает аналитик Sky News Майкл Кларк, в город уже проникли небольшие группы российских военных, и если они закрепятся, ВСУ могут быть вынуждены отступить. Украинское командование опрокидывает элитные силы для уличных боев, однако шансы удержать город Кларк оценивает как 50/50 из-за численного превосходства врага.