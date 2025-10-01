Что может спасти ЗАЭС от катастрофы: эксперт ответила

ЗАЭС / © sprotyv.mod.gov.ua

Из-за российских обстрелов Запорожская АЭС в очередной раз потеряла внешнее питание и сейчас работает от резервных дизель-генераторов. Существует только один действенный способ заставить окупантов отремонтировать линию. И здесь решающую роль играют Вооруженные Силы Украины.

Такое мнение высказала независимая эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная.

По ее мнению, украинские военные должны попасть в трансформаторные подстанции в Молочанске и Мелитополе.

Это нужно сделать для того, чтобы не допустить присоединения ЗАЭС к российской энергосистеме. Тогда россияне будут вынуждены отремонтировать существующую линию», — подчеркнула эксперт.

Это стало особенно актуально после визита российского политика Сергея Кириенко на станцию 4 сентября 2025 г., где он поручил готовить энергоблоки к выводу на мощность перед зимой, что, по словам Кошарной, является косвенным аргументом для дальнейшей эскалации.

Параллельно с военным влиянием Украина должна немедленно предпринять формальные юридические шаги, необходимые для будущего трибунала.

По словам Ольги Кошарной, главный государственный инспектор Украины имеет:

Осуществить переоценку безопасности с учетом аномального события — потери внешнего энергоснабжения.

Приостановите лицензию на эксплуатацию ЗАЭС.

Эти шаги необходимы, чтобы специальный трибунал по рассмотрению военных преступлений России имел исчерпывающие доказательства того, что Украина сделала все необходимое для обеспечения ядерной безопасности.

Дополнительное давление на окупантов создают новые факты, собранные правозащитной организацией Truth Hounds. Они подтверждают, что российский Росатом прибегает к пыткам и незаконному содержанию жителей Энергодара и работников ЗАЭС.

Эти доказательства, включающие показания 226 конкретных людей, среди которых 78 работников ЗАЭС, работавших под давлением и вынужденных подписать контракты, будут представлены в Женеве на специальном заседании Комитета по правам человека ООН.

Эксперт подытоживает: «Ситуация такова, что единственная сила, которая может решить эту проблему, чтобы оккупанты отремонтировали линию — это Вооруженные Силы Украины».

Напомним, накануне стало известно, что у Запорожской АЭС уже несколько дней нет питания с украинской энергосистемы и работает исключительно на генераторах. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что Россия начала реализовывать свой сценарий окончательной оккупации ЗАЭС.