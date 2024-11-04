Что может затормозить российские операции с использованием беспилотников: объяснение аналитиков

Попытки российского Минобороны централизовать контроль над неофициальными российскими подразделениями беспилотников могут временно затормозить операции РФ с использованием дронов.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Попытки Министерства обороны России централизовать контроль над неофициальными российскими подразделениями беспилотников могут снизить эффективность российского беспилотного потенциала", — считают эксперты.

Российское издание "Важные истории" собрало несколько сообщений от российских так называемых военных блоггеров, жалующихся на то, что российское военное командование систематически расформирует неофициальные российские подразделения беспилотников и отдает опытных операторов БПЛА в пехотные атаки, что приводит к большим потерям среди операторов дронов.

"Сокращение российских специалистов по беспилотникам может также по крайней мере временно затормозить российские операции с использованием беспилотников, если Министерство обороны России продолжит свои усилия по централизации", — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что российские военные сейчас программируют каждый "Шахед" для атаки на Украину индивидуально, что усложняет их перехват.

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