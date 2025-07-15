Что на самом деле означает "масштабное" соглашение Трампа об оружии для Украины - и для Путина

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил об изменении подхода к войне в Украине: он пообещал предоставить Киеву крупную партию современного вооружения, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

Об этом Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме, которую The Guardian назвала переломным моментом в позиции американского лидера по России.

По словам Рютте, Украина получит огромное количество оружия — прежде всего противовоздушные комплексы Patriot, часть из которых оплатят европейские партнеры.

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Примечательно, что Трамп не только выступил с жестким ультиматумом в адрес Путина, но эмоционально признал свое разочарование действиями Кремля. "Я не говорю, что он убийца, но он крутой парень", - заявил Трамп, намекая, что российский президент не оправдал его ожиданий относительно скорого завершения войны.

Действительно ли "дружбе" Трампа и Путина пришел конец?

Редактор оборонного отдела Guardian Дэн Саббах считает, что вчерашнее заявление президента США стало демонстрацией полного оползня в риторике Трампа. Еще несколько месяцев назад он пытался убедить Путина договориться о "большом мирном соглашении", но теперь, похоже, потерял терпение.

"Сегодня мы видим совсем другого Трампа. Раньше казалось, что он до сих пор верит в возможность заключить мир с Путиным. Но теперь это дипломатический разворот", - говорит Саббах.

По мнению журналиста, не последнюю роль в изменении тона сыграло и поведение Владимира Зеленского. После неприятной встречи с Трампом в Овальном кабинете в феврале украинский президент, вероятно, прислушался к советам европейских партнеров: в частности, во время саммита НАТО он появился не в военной форме, а в костюме, что, по данным Axios, могло оказать положительный эффект на восприятие его Трампом.

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Изменит ли это ход войны?

Несмотря на заявления о масштабном вооружении, Трамп не уточнил объем поставок. Известно лишь, что речь идет о высокотехнологичном оружии, включая ракеты Patriot, финансирование которых частично берет на себя Германия. Также президент США снова напомнил, что готов ввести таможенные санкции против партнеров России, если та не пойдет на мирные переговоры.

Впрочем, Дэн Саббах считает, что этот жесткий шаг не обязательно означает постоянство курса Трампа. "Не удивлюсь, если уже через неделю или две, как только Путин заговорит об уступках, Трамп снова смягчит позицию", - отметил он.

В то же время упоминание Мелании Трамп, которое, по словам президента, всегда скептически относилось к его дружеским разговорам с Путиным, может свидетельствовать о более глубоком пересмотре взглядов в самом окружении американского лидера.

Изменит ли американское оружие ход войны?

Несмотря на громкие заявления об "огромном количестве" вооружения, эксперты воздерживаются от преждевременного оптимизма. Как отметил Дэн Саббах, без точной цифры – сколько именно миллиардов долларов США планируют потратить – трудно оценить, насколько масштабной будет эта военная поддержка.

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"Главный вопрос в том, действительно ли это оружие позволит Украине вести именно ту войну, которая ей сейчас нужна - сложная оборонная кампания, которая держит фронт стабильным и способна эффективно противодействовать ракетным атакам со стороны России", - пояснил Саббах.

Россия готовится к затяжному конфликту

По словам журналиста, Москва, похоже, полностью адаптировалась к продолжительному военному противостоянию. Ее стратегия - это "бесконечная война", в которой Кремль готов терпеть огромные потери ради достижения целей.

"Россия стремится буквально стереть Украину с карты. Они мирятся с потерями более тысячи военных в день и перестроили свою экономику так, чтобы выдержать войну в долгосрочной перспективе", - отметил Саббах.

Заставит ли новая помощь России пересмотреть свои действия?

По мнению Саббаха, ожидать, что новая волна американского вооружения сломает ход конфликта — преждевременно. Он сомневается, что Кремль изменит свои планы под давлением новых поставок.

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"С военной точки зрения это не выглядит как прорывное вмешательство. Похоже, что Россия не собирается останавливаться, и украинцам придется смириться с тем, что в ближайшее время ситуация будет критически сложной", - подытожил он.