Что на самом деле означает приезд высшего руководителя НАТО в Киев: у Зеленского ошеломили заявлением

Это его первый приезд в столицу с начала полномасштабного вторжения России.

В Киев с визитом прибыл глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он, в частности, принял участие в Киевском форуме безопасности. Для Украины его приезд действительно важен. По сути, не только это, но и действия европейского сообщества за последнее время выражают не просто поддержку Украины, но и готовность борьбы с Россией.

Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, объяснив, почему это очень важно сейчас.

Россия – это всегда о риске

В четверг, 21 марта, в Киев с визитом прибыл глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он уже выступил на Киевском форуме безопасности. Это его первый приезд в столицу с начала полномасштабного вторжения России.

Это означает повышение уровня дискуссии о необходимости той или иной помощи Украине. Это не просто политические заявления, если мы говорим о президенте Франции или о г-не Бауэре. Это не просто визит вежливости или заявления, имеющих политический подтекст. Нет, это осознание Европы всех рисков, генерируемых Россией”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Визит Роба Бауэра, дискуссия по поводу отправки иностранных войск в Украину дает России сигнал, что все это уже начали понимать и искать возможности противодействия.

«Самое главное, что эти заявления свидетельствуют о том, что европейцы избавились от этого имманентного страха перед Россией, то есть перед эскалацией. Как только Россия начинает поднимать ставки, говорить о применении ядерного оружия, то европейцы говорят, что они тогда готовы увеличить поставки техники в Украину”, — отметил советник председателя ОПУ.

Напомним, что президент Украины говорил о том, что для Украины сейчас важно оружие, новые тренинговые центры и ускоренная логистика. То есть говорится о необходимости коридоров, позволяющих нам быстрее получать вооруженные инструменты с глобального рынка.

Россия не остановится и Европа начинает это понимать

Европа несколько медленнее доходит до осознания того, что после этой войны Россия не проведет демилитаризацию, не распустит армию и не откажется от экспансионизма как единственного способа ведения внешней политики. Кремль будет продолжать провокацию на юге и севере Европы, захочет взять под контроль Балтийское море.

“Россия будет дестабилизировать Европу, при чем делать это гораздо откровеннее, чем делала это до начала полномасштабной войны в Украине. Будут политические убийства на территории Европы, попытки активно влиять на ход электоральных выборов и откровенная поддержка пророссийских партий. Они будут максимально нагло вести себя на европейском политическом рынке. Уже это осознание”, — пояснил Подоляк.

То есть нельзя сказать, что за время великой войны в Украине Запад не изменился в своей позиции по отношению к России. Напротив, теперь лидеры стран стали решительными.

Европейские лидеры не боятся поражения России. Они наоборот в ходе этой войны эволюционировали от концепции "боимся России", "она не может проиграть" до осознания, что единственный справедливый финал, гарантирующий будущее Европы — это как раз поражение России", — подчеркнул Подоляк.

Однако, конечно, главный вопрос состоит в том, готова ли Европа к ускорению принятия определенных решений и готовы ли они объяснить это населению своих стран.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с делегацией НАТО. В частности, он пообщался с главой военного комитета Альянса адмиралом Робом Бауэром. О чем говорилось — читайте в материале.

Читайте ведущие новости дня: