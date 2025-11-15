- Дата публикации
Что на самом деле происходит в Купянске: в ВСУ рассказали, кто имеет преимущество
Громкие анонсы Путина об окружении Купянска оказались пшиком.
Попытка наступления РФ на Купянск провалилась, а передовые группы врага оказались в ловушке. Россияне пока в худшем положении, чем ВСУ.
Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире «Киев 24».
Около двух недель назад появлялись громкие анонсы, в том числе и от Владимира Путина, о якобы окружающих и прорывах в Купянске.
«Это было где-то 10 дней назад, может, уже две недели, когда они пытались порваться в южную часть города, когда вышло определенное количество групп, объединилось и начали более активные действия», — отметил Трегубов.
Однако, по его словам, эти активные действия тогда были эффективно остановлены украинскими защитниками.
В результате провала штурмовых действий для оккупантов сложилась патовая ситуация. Те войска, которые смогли прорваться, теперь заблокированы.
«И возникла ситуация, когда те войска оказались в городе, из которого они не могут выйти, и в котором им трудно получать какие-либо поставки», — пояснил спикер.
Трегубов рассказал, что Силы обороны контролируют попытки врага пополнить запасы этих заблокированных групп. Враг вынужден сбрасывать запасы с воздуха, но не может сделать это безопасно.
«Мы тоже видим, когда им что-то сбрасывают правильно, и когда они за чем-то этим подходят», — говорит он.
Проблема для россиян состоит в том, что помощь им сбрасывают не «в клеви непосредственно в подвал, где они сидят», а на открытой местности.
«А это значит, что при попытке что-то унести, они тоже могут быть поражены», — подытожил Трегубов.
