Что на самом деле происходит в Купянске: в ВСУ рассказали, кто имеет преимущество

ВСУ на фронте / © СБУ

Реклама

Попытка наступления РФ на Купянск провалилась, а передовые группы врага оказались в ловушке. Россияне пока в худшем положении, чем ВСУ.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире «Киев 24».

Около двух недель назад появлялись громкие анонсы, в том числе и от Владимира Путина, о якобы окружающих и прорывах в Купянске.

Реклама

«Это было где-то 10 дней назад, может, уже две недели, когда они пытались порваться в южную часть города, когда вышло определенное количество групп, объединилось и начали более активные действия», — отметил Трегубов.

Однако, по его словам, эти активные действия тогда были эффективно остановлены украинскими защитниками.

В результате провала штурмовых действий для оккупантов сложилась патовая ситуация. Те войска, которые смогли прорваться, теперь заблокированы.

«И возникла ситуация, когда те войска оказались в городе, из которого они не могут выйти, и в котором им трудно получать какие-либо поставки», — пояснил спикер.

Реклама

Трегубов рассказал, что Силы обороны контролируют попытки врага пополнить запасы этих заблокированных групп. Враг вынужден сбрасывать запасы с воздуха, но не может сделать это безопасно.

«Мы тоже видим, когда им что-то сбрасывают правильно, и когда они за чем-то этим подходят», — говорит он.

Проблема для россиян состоит в том, что помощь им сбрасывают не «в клеви непосредственно в подвал, где они сидят», а на открытой местности.

«А это значит, что при попытке что-то унести, они тоже могут быть поражены», — подытожил Трегубов.

Реклама

Напомним, ситуация в Волчанске Харьковской области остается критической — город почти полностью разрушен.