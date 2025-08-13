Что на самом деле происходит в районе Покровска: объяснение военного

Покровск / © Associated Press

Ситуация на Покровском направлении Донецкой области очень сложная. оккупанты постоянно пытаются двигаться вперед и тратят на это максимальные ресурсы и огромное количество личного состава.

Об этом рассказал младший лейтенант, начальник штаба 4 - го батальона оперативного назначения «Сила свободы» бригады «Рубеж» НГУ Николай Гриценко.

Какая ситуация у Покровска

Военный объясняет, что на Покровском направлении сосредоточено огромное количество личного состава. Один из подходов к передвижению, применяемых РФ, это теплоизоляционные одеяла. Россияне пытаются продвинуться глубже в тылы и не вести боевые действия на передней линии. Потери врага при этом огромны.

«Их подразделения проходят и остаются там обрезанные. Преимущественно без связи, воды, пополнения БК. Они показывают некий результат. Прошли глубже, в нашу оборону, но это не имеет целесообразности, поскольку они просто отрезаны», — подчеркнул он.

Гриценко отметил:

армии РФ закрепиться не удается;

оккупанты заходят в тылы на позиции, которые ВСУ еще не успели подготовить для себя;

учитывая карты, РФ подходит к дороге Краматорск — Доброполье;

есть также случаи с враждебными ДРГ, но это не смещение линии фронта, диверсанты зашли в глубь нашей обороны и будут уничтожены, на карте результата не будет.

Это очень частая практика, отмечает военное, почти во всех направлениях. Именно здесь и сейчас она осветилась.

«Продолжается информационная война. Это большой вброс, что Россия продвигается. Очень многие думают, что они прошли 10 километров в день. Это было не за день. ДРГ противника, которые находятся в центре наших боевых порядков, не разрезали нашу полосу обороны, не вклинились, не имели успеха, не захватили ничего», — сказал Гриценко.

Ранее в ОСУВ "Днепр" сообщили, что на Покровском направлении Донбасса российская армия продолжает наступать. Армия РФ прилагает максимум усилий для блокирования Покровско-Мирноградской агломерации.

Как отмечается, наступательные действия врага фиксируются в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Удачное, Филиал и Зверевое.

Российская армия пытается накапливать силы для последующих атак. В ведомстве уверяют: Силы обороны сдерживают давление, сопротивляются и уничтожают превосходящие силы противника.