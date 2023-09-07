Что находится на второй линии обороны оккупантов и когда до нее могут дойти ВСУ: объяснил военный аналитик

Вторая линия обороны российских оккупантов является главной, поскольку в ней сконцентрирована артиллерия и бронетехника. На третьей линии уже запасные и тыловые позиции.

Об этом в эфире телемарафона сообщил военный аналитик, полковник Петр Черник.

"Прикоснулись ко второй линии, она, на самом деле, главная. Здесь сосредоточен личный состав, здесь сосредоточена бронетехника и артиллерия. И третья линия — запасные позиции и тыловые... На самом деле это уже в какой-то части немного легче будет проходить, потому что меньше всего взрывного Напомню, на один метр квадратный — до 5 взрывных устройств Это невероятно много Со времен Второй Мировой войны, за исключением Ирано-иракской войны, там тоже все усеяно минами... Сделаем брешь — дальше серьезных оборонительных укреплений нет. полосы ограничивается до 25 километров – более 10 прошли”, – пояснил Петр Черник.

Он также добавил, что минимум два месяца сухого цикла погоды мы имеем. Надеемся, что сумеем прикоснуться к Приазовью.

Напомним, что Россия отправляет срочников либо сразу на войну, либо усиливать границы.

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