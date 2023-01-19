Что не является основанием отсрочки от призыва на военную службу: многие ошибаются

Дадут ли отсрочку от призыва, если есть ребенок с инвалидностью 3 группы, а когда двое детей и беременная жена, в случае ограниченной пригодности, читайте в материале ТСН.ua

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы), продолжают работу по мобилизации, чтобы укомплектовать воинские части и сформировать военный резерв.

Список категорий людей, имеющих право на отсрочку, определен законодательством. Кто может ее получить – прописано в статье 23 Закона Украины « О мобилизационной подготовке и мобилизации». В частности, речь идет о людях с инвалидностью, многодетных родителях и т.д. Чтобы воспользоваться ею, нужно с помощью документов доказать, что вы имеете на это право.

В толковании некоторых оснований отсрочки от призыва возникают неоднозначности. Поэтому в Кировоградском территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, какие обстоятельства не предоставляют права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Список обстоятельств, которые, несмотря на распространение мнения об обратном, не являются основаниями для предоставления отсрочки:

3 группа инвалидности отца, матери, тещи, тестя.

Уход за лицом с инвалидностью 3 группы.

Уход за лицом с инвалидностью, не имеющий характер постоянного (24/7).

Уход за лицом с инвалидностью 2 группы, не являющийся родственником первой степени родства, когда есть другие лица, которые могут осуществлять такой уход.

Совместное проживание с родственником престарелого возраста, не путать с постоянным уходом за лицом, которое по заключению врачебно-консультативной комиссии требует такого ухода.

Совместное проживание с родственником с инвалидностью. Отсрочка предоставляется в случае постоянного ухода, не совместного проживания.

Наличие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 3 группы.

Наличие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1-2 группы, если он не находится на иждивении отца.

Беременность супруги.

Наличие 2 детей и беременность жены.

Декретный отпуск мужчины.

Наличие ребёнка в возрасте до 3 лет.

Наличие удостоверения многодетной семьи, если хотя бы одному из трех детей 18 лет и более.

Служба в ВСУ или ТРО близкого родственника (но не жены).

Гибель на войне близкого родственника, не являвшегося военнослужащим.

Отсутствие опыта военной службы.

Ограничена пригодность по заключению военно-врачебной комиссии.

Читайте также: