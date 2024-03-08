Что необходимо Украине для контрнаступления и помогут ли в этом США - ответ военного

По мнению ветерана войны Олега Симороза, военная помощь от США и Европы очень важна, но вряд ли ее объем будет достаточным, чтобы ВСУ начали реальное контрнаступление.

Об этом пишет издание OBOZ.UA.

"Да, военная помощь Соединенных Штатов, наших западных партнеров действительно важна, но военная наука говорит, что для проведения наступательных действий твои силы должны превышать силы врага как минимум в три раза. Это касается и артиллерии, и человеческого ресурса. Поэтому у меня нет такого оптимизма даже после того, как нам дадут больше снарядов. Ведь я понимаю, что эта цифра должна быть значительно больше, чем сейчас", – объяснил Олег Симороз.

Военный считает, что эффективное контрнаступление возможно только тогда, когда украинский оборонно-промышленный комплекс будет самостоятельно производить достаточное количество 155-мм снарядов, которое будет удовлетворять потребности армии.

"То, что давали наши партнеры, было существенной помощью, но, к сожалению, очень часто это также не давало возможности снять ограничения для нашей артиллерии. Надо понимать, что мы не на том уровне, на котором должны быть, в смысле оборонно-промышленного" комплекса. Возможно, мы должны снять средства с каких-то неприоритетных объектов финансирования, отраслей и наконец сказать себе правду: пора усиливать армию. Возможно, раньше этого было достаточно, но сейчас уже нет. Мы видим это по фронту", – отметил военный.

Напомним, президент Чехии Петр Павел предложил закупить артиллерийские боеприпасы для Украины. В Латвии заявили, что поддержат чешскую инициативу.

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