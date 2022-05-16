Что происходит на границе с Беларусью на Россией: сводка Генштаба

Что происходит на границе с Беларусью на Россией: сводка Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на границе с Беларусью и Слобожанщине.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 16 мая.

На Слобожанском направлении враг усиливает группировку войск подразделениями специального назначения и противовоздушной обороны.

В Харьковском направлении основные усилия россияне сосредоточивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск. Враг пытался вести боевые действия в направлении населенного пункта Тернова, однако успеха не имел.

Ранее сообщалось, что оккупнты снова обстреляли Северодонецк и Лисичанск.

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