Что происходит на границе с Беларусью на Россией: сводка Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на границе с Беларусью и Слобожанщине.
На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 16 мая.
На Слобожанском направлении враг усиливает группировку войск подразделениями специального назначения и противовоздушной обороны.
В Харьковском направлении основные усилия россияне сосредоточивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск. Враг пытался вести боевые действия в направлении населенного пункта Тернова, однако успеха не имел.
Ранее сообщалось, что оккупнты снова обстреляли Северодонецк и Лисичанск.
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