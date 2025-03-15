Что нужно, чтобы Путин прекратил воевать: политтехнолог дал ответ

По словам политтехнолога, президент США должен связать Путина "переговорным треком", для этого нужно создать впечатление, что Трамп готов пойти на уступки России, в частности по территориям.

Чтобы Путин прекратил сражаться, нужно, чтобы он думал, что может победить в переговорах.

Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал политтехнолог Олег Постернак.

По словам политтехнолога, президент США Дональд Трамп должен связать его "переговорным треком". Для этого нужно создать впечатление, что Трамп готов пойти на уступки России, в частности по территориям.

Постернак предположил, что Россия согласится на 30-дневное перемирие, хотя оккупантам невыгодно. Однако они все же не смогут отказать Трампу.

Ранее сообщалось, что Путин направил Трампу сообщение с собственными предложениями о прекращении огня в Украине.

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