Что нужно для полного уничтожения вражеской авиации: генерал дал ответ

Для достижения успеха в атаках на отдаленные военные объекты, такие как аэродромы, Украине нужно усовершенствовать системы навигации и наведения своих дронов.

Украинские дроны могут существенно усилить удары по вражеской авиации, однако их эффективность зависит от улучшения технических характеристик, в частности, точности попадания.

Об этом рассказал генерал-лейтенант, заместитель начальника генерального штаба ВСУ в 2006-2010 годах Игорь Романенко в эфире "Апостроф TV".

Генерал объяснил, что Украина постоянно работает над улучшением своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в частности, над увеличением их дальности полета, мощности боевой части и технических характеристик. Он подчеркнул важность повышения точности попадания, особенно на конечном этапе полета при наведении.

Он привел пример, что для атаки на военный аэродром в Мурманской области, расположенный на расстоянии 1,8 тысячи километров, нужно использовать инерциальную навигацию для обхода противовоздушной обороны противника. На последнем этапе операции необходимо использовать более точное наведение на объекты, применяя головку наведения или спутниковую навигацию.

Романенко рассказал о работе Украины над ракетными программами, отметив, что для повышения возможностей уничтожения российских военных аэродромов Украина модернизирует ракеты "Нептун". Эти ракеты, которые ранее использовались для атак с берега на корабле, теперь адаптированы для атак "земля-земля" с повышенной мощностью. Также он сообщил о продолжающемся с 2022 года развитии других ракетных программ с некоторыми приближающимися к завершению проектами, что повысит эффективность ударов по враждебным объектам.

Напомним, Украинские военные на Донбассе начали использовать роботизированных собак для разведки. Эти устройства, созданные компанией Brit Alliance, способны проникать в опасные зоны, где обычные дроны и солдаты могут находиться в опасности.

Читайте также: