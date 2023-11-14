Что нужно для поражения России: у Зеленского назвали два главных условия

В Офисе президента напомнили союзникам о "две вещи, которые они должны принять" по поводу войны России против Украины. Одна из них – оружие.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия вынуждена откровенно милитаризировать всю страну, бесконечно мобилизовать ненужных людей из бедных регионов и из тюрем, искать снаряды. И все это только для того, чтобы выстоять в Украине", – написал Подоляк.

Он также в очередной раз напомнил, что Россия уже явно не выглядит вчерашним "влиятельным мировым игроком", который может и должен писать мировые правила.

"РФ, пытаясь удержаться от внутреннего распада, истерически отказывается от современного образа жизни, технопрогресса и социальной эволюции и быстро возвращается в средневековое прошлое: лагеря, тотальные запреты, массовые аресты…", – добавил он.

Однако чтобы Россия проиграла окончательно, партнеры должны присоединиться к этому и "принять две вещи":

"Россия может и должна проиграть. Еще раз: может и обязана поиграть", – подчеркнул Подоляк.

"Оружие – его технологичность, объем и своевременность снабжения – имеет значение. И именно это – единственное правильное решение…", – добавил он.

Тем временем полковник ВСУ Владислав Селезнев предупредил об огромном "пополнении" в России. Он предупредил, что Украину ждет сложная осень и зима. А это, в частности, 4 миллиона снарядов, у которых РФ 350 тысяч, что передает ей Северная Корея.

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