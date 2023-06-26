Что нужно для поражения Россий в войне: Кулеба назвал три условия

Глава МИД отдельно призвал совместно с США максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и техников и передачу Украине самолетов западного образца.

Для того чтобы Россия не победила в войне, международным союзникам следует, в частности, предоставлять Украине все необходимое оружие и усиливать санкции против государства-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС, назвал три условия для поражения России. Он отметил, что переворот в России наглядно показал слабость режима диктатора Владимира Путина.

Теперь для победы Украины в войне необходимо:

оказывать Украине необходимую военную помощь;

усиливать санкционное давление против страны-агрессора;

демонстрировать решительность действий международного сообщества по обеспечению поражения РФ в войне против Украины и становлению демократического мира.

"Два события доказали, что Украина победит. В Бердянске украинские подростки Тигран и Никита пожертвовали своей жизнью, чтобы противостоять оккупации. В России танки двинулись на Москву с небольшим сопротивлением. На заседании Совета министров иностранных дел я призвал ЕС ускорить поражение России, усилив поддержку Украины", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что в субботу вечером мы увидели не финал, а лишь перерыв в очередном акте разрушения путинской вертикали, ведь Россия ежедневно слабеет.

По словам Кулебы, сейчас критически важно:

Предоставить Украине все необходимое оружие, прежде всего артиллерийские системы, РСЗО и снаряды и ракеты к ним,

Усиливать международные санкции в сферах ядерной энергетики, цифровых технологий, продаж бриллиантов, морской логистики и финансов,

Помешать России наносить ракетные удары по украинским городам, прежде всего путем глобального запрета на поставку товаров двойного назначения для российских ракетных и дроновых индустрий.

Министр отдельно призвал совместно с США максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и техников и передачу Украине самолетов западного образца: "Вместе все эти шаги позволят освободить все украинские территории".

Дмитрий Кулеба приветствовал решение ЕС увеличить бюджет Европейского фонда обеспечения мира до 3,5 млрд. евро, что поможет не только обеспечивать стабильные поставки военной техники для Украины, но и будет развивать украинско-европейский альянс оборонных индустрий.

Напомним, украинские военные взяли под контроль Ровнополь Донецкой области.

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