Что нужно для распада российской империи: политолог назвал три условия

Одно из трех условий, по мнению Александра Антонюка, является для украинцев ключевым.
Экономика России рушится с каждым днем. А путинские военные не имеют другой мотивации идти на войну против Украины, кроме денег. Все это еще больше подталкивает страну-агрессора к развалу.
Однако есть еще одно ключевое условие, которое поможет российской империи развалиться.
Об этом рассказал политолог Александр Антонюк в эфире 24 канала.
По его словам, в целом, таких предпосылок, чтобы Россия наконец-то отцепилась от Украины и погибла как таковая, есть три:
- гражданская война в России;
- развал Российской Федерации;
- вступление Украины в НАТО.
Последний пункт – ключевой. Он, по мнению политолога, для украинцев должен быть первым пунктом.
"Для того чтобы мы чувствовали себя спокойно и имели потом возможность сдерживать поток мигрантов из России на своих границах, нам нужна боеспособная армия, а также быть членом как Европейского Союза, так и Североатлантического альянса", — подытожил Антонюк.
Напомним, Госдума РФ готовит специальное заявление по Украине.
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