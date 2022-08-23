Что нужно для распада российской империи: политолог назвал три условия

Одно из трех условий, по мнению Александра Антонюка, является для украинцев ключевым.

Экономика России рушится с каждым днем. А путинские военные не имеют другой мотивации идти на войну против Украины, кроме денег. Все это еще больше подталкивает страну-агрессора к развалу.

Однако есть еще одно ключевое условие, которое поможет российской империи развалиться.

Об этом рассказал политолог Александр Антонюк в эфире 24 канала.

По его словам, в целом, таких предпосылок, чтобы Россия наконец-то отцепилась от Украины и погибла как таковая, есть три:

гражданская война в России;

развал Российской Федерации;

вступление Украины в НАТО.

Последний пункт – ключевой. Он, по мнению политолога, для украинцев должен быть первым пунктом.

"Для того чтобы мы чувствовали себя спокойно и имели потом возможность сдерживать поток мигрантов из России на своих границах, нам нужна боеспособная армия, а также быть членом как Европейского Союза, так и Североатлантического альянса", — подытожил Антонюк.

Напомним, Госдума РФ готовит специальное заявление по Украине.

Никогда не признаем чужие цвета на своей земле - как поднимали флаги в Киеве, Львове и Одессе

Читайте также: