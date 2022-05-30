Что нужно для успешного контрнаступления ВСУ по всем направлениям – военный эксперт

Что нужно для успешного контрнаступления ВСУ по всем направлениям – военный эксперт

При каких условиях украинские бойцы проведут успешные контрнаступательные операции?

Необходимо освободить всю территорию, временно оккупированную русскими войсками, как восток, так и юг. Для этого можно использовать несколько подходов.

О тактике наступления рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко во время марафона на телеканале "Freeдом".

"Есть два-три подхода, как это можно сделать. Кто-то себе представляет, что это можно сделать массированным контрнаступлением по всей линии фронта, а у нас, напомню, только 500 км на востоке – линия фронта, где идут напряженные бои, а еще и юг Украины, очевидно, сейчас такой подход реализовать крайне тяжело. Есть второй вариант: несмотря на жертвы, потери, бросать новые подразделения в контратаки. Так воюет Россия. Это не украинский подход", — отметил эксперт.

По его словам, существует третий, наиболее эффективный для войск ВСУ подход к наступательным действиям.

"Он, мне кажется, самый актуальный и применимый в наших условиях. Этот пример демонстрируют украинские военнослужащие. Переходить в контратаки необходимо постепенно, аккуратно, по тем направлениям, где предоставляется возможность, учитывая возможные потери, для того, чтобы их минимизировать, а также для того, чтобы сохранить больше жизней личного состава. И, конечно, проводить любые наступательные действия таким образом, чтобы это, как только возможно, было безопасно для мирного населения", — отметил военный эксперт.

Он также сказал, что такие продвижения, как в Харьковской области, а также то наступление, которое украинская армия совершила с севера и северо-запада Херсонской области, было проведено так, чтобы минимизировать потери, чтобы вести эффективные контрнаступательные действия и аккуратно освобождать украинские территории.

"Наша цель — сделать невозможным для противника владение той или иной позицией, которая более выгодна по отношению к украинским силам. Они оттесняются с этих позиций, и уже позиции, более выгодные с военной точки зрения (высоты или по зеленой зоне), занимают уже украинские подразделения, что позволяет более эффективно проводить оборону и сдерживание войск РФ, а также создает определенные плацдармы для последующих контратак", — добавил он.

Что касается оружия, то, по словам эксперта, особенно украинские бойцы нуждаются в реактивных системах залпового огня.

"Это только усугубит наши позиции", — сказал Александр Мусиенко.

Напомним, Сергей Шутенко – посол Украины в Греции выступил во время благотворительного телемарафона Save Ukraine в Афинах. Он заявил, что украинцы и греки вместе отстроят Украину и Мариуполь.

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