Что нужно для защиты Харькова от КАБов и баллистических ракет: эксперт по авиации назвал конкретные средства

Для защиты Харькова от корректированных авиационных бомб калибром 500 кк и баллистических ракет в Украине нуждаются две системы Patriot и меньшие системы, вроде зенитного ракетного комплекса среднего радиуса действия HAWK. Также нужны и самолеты F-16, которые сделают невозможными подлеты вражеских самолетов к линии фронта.

Об этом в эфире Общественного радио рассказал заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

По словам эксперта, Украина может сбивать КАБы напрямую, но это происходит на пограничных или недалеко от линии фронта, где враг выискивает нашу ПВО. Поэтому надежнее сбивать носители бомб. А это можно делать либо когда они находятся в воздухе, либо когда находятся на местах базирования.

Для защиты украинских территорий от управляемых авиационных бомб в рамках комплексного подхода Украине необходимы дополнительные системы ПВО и разрешение применения западного оружия по территории РФ.

"Есть задача по уничтожению носителей, и это мы можем делать либо в воздухе, либо непосредственно на аэродромах базирования. Мы видим, что наши БПЛА и системы позволяют нам работать по некоторым российским аэродромам и по аэродромам временно оккупированных территорий. Мы видим эффективное задвижение и западных образцов техники, если мы говорим об ударах по территории временно оккупированных территорий", — заявил Храпчинский.

В частности, для защиты Харькова от КАБов и баллистических ракет в Украине нуждаются две системы Patriot и меньшие системы, вроде HAWK. Также нужны и самолеты F-16, которые сделают невозможным подлеты вражеских самолетов к линии фронта.

"Безусловно, главным вопросом является применение западных образцов техники по территории Российской Федерации. Ведь это ключевой, что может отработать хорошо по враждебной территории, где находятся пусковые системы и аэродромы с тактической авиацией, запускающей не только КАБы, но и крылатые ракеты", — объяснил эксперт.

В то же время, украинские БПЛА уже работают по территории РФ. Подтверждено, что наш дрон преодолел расстояние в 1800 км. А как добавляет Храпчинский, отечественные дроны могут летать даже до 3000 км. К тому же Украина производит не только ударные беспилотники дальнего типа действия, но и дроны, выполняющие разные задачи.

По его словам, Украина подобрала комплекс систем БпЛА, позволяющих выполнять различные миссии, начиная от разведки над вражеской территорией, заканчивая ударами с любой мощностью – от 9 до 100 килограммов взрывной части.

Напомним, 25 мая российская армия ударила несколькими боеприпасами по "Эпицентру" Харькова. В 80 км от атакуемого гипермаркета обнаружили неразорванный боеприпас.

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