Что нужно сделать, чтобы российские войска не могли терроризировать Николаев: Жданов рассказал

Если Украине дадут системы ПРО, частично защитить Николаев будет возможно.
Для того, чтобы российские войска перестали обстреливать Николаев, их нужно отогнать как минимум на 200 километров.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
"Даже ракеты С-300, которые переработаны в класс "земля-земля", достают до 200 километров. А если брать "Искандер", то на 500 километров нужно отодвигать от Николаева российские войска. Очень надеюсь, что с предоставлением противовоздушных средств вопрос частично, не полностью, защиты таких городов как Николаев, Харьков, Краматорск, теперь уже и Чугуев, Сумской или Черниговской областей и других прифронтовых зон, возможно, будет частично решен именно по защите от ракетных обстрелов, а артиллерия будет тогда стрелять только на дальность досягаемости".
Жданов добавил: "Если дадут системы ПРО, частично защитить Николаев будет возможно".
Напомним, российские оккупационные войска после обеда 18 сентября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина получили ранения.
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