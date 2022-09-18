Что нужно сделать, чтобы российские войска не могли терроризировать Николаев: Жданов рассказал

Для того, чтобы российские войска перестали обстреливать Николаев, их нужно отогнать как минимум на 200 километров.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Даже ракеты С-300, которые переработаны в класс "земля-земля", достают до 200 километров. А если брать "Искандер", то на 500 километров нужно отодвигать от Николаева российские войска. Очень надеюсь, что с предоставлением противовоздушных средств вопрос частично, не полностью, защиты таких городов как Николаев, Харьков, Краматорск, теперь уже и Чугуев, Сумской или Черниговской областей и других прифронтовых зон, возможно, будет частично решен именно по защите от ракетных обстрелов, а артиллерия будет тогда стрелять только на дальность досягаемости".

Жданов добавил: "Если дадут системы ПРО, частично защитить Николаев будет возможно".

Напомним, российские оккупационные войска после обеда 18 сентября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина получили ранения.

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