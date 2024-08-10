Что нужно Украине, чтобы победить в войне с Россией: эксперт назвал 5 элементов

Среди них – поставка оружия в полном объеме и вывод на четкий путь к членству в НАТО.

Для победы Украины в войне с Россией требуются пять элементов. Первый – однозначное восприятие Западом украинских военных целей, полное восстановление территориальной целостности. Все меньшее – зеленый свет для Путина.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Atlantic Council Ян Бжезинский в интервью LIGA.net.

Второй элемент, по его словам, это поставка оружия в объеме, необходимом Украине. Без ограничений, наложенных на использование против законных военных целей в России.

Третий — жесткие экономические санкции. То, что экономика России даже выросла на 3% в 2023 году, свидетельствует о неадекватности санкционного режима.

“Четвертый – информационная кампания. Западу следует привлечь ключевых политических участников из России в реалии войны. Ужасы, совершаемые россиянами в Украине, должны видеть все в РФ. В то же время Россия проводит масштабные кампании по дезинформации в Европе и в США во время выборов. А мы не используем силу правды, чтобы взорвать их политическую поддержку, создать определенное замешательство и разъединение в России", – говорит Бжезинский.

И пятый элемент – это вывод Украины на четкий путь к членству в НАТО.

"Не только для того, чтобы укрепить мир, когда бы не наступил, а как часть стратегии победы", — отметил эксперт.

Напомним, военный ответил, когда закончится война в Украине.

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