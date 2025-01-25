Что нужно Украине для окончания войны: Портников назвал условие

По мнению Виталия Портникова, сегодня Путин не готов воевать с НАТО по одной простой причине: конвенционную войну с Альянсом он проиграет.

Если Украина хочет, чтобы война действительно закончилась, ей нужны гарантии безопасности. А лучшие гарантии безопасности – это НАТО, поскольку российский диктатор Путин не готов воевать с Альянсом.

Об этом в эфире программы "Говорить великий Львів" заявил украинский журналист и публицист Виталий Портников.

"Если мы хотим, чтобы действительно закончилась война, не на компромиссных для нас условиях, чтобы она закончилась самой констатацией факта, что мы можем сделать все, что хотим дальше в будущем. Это должны быть гарантии безопасности. Я все время говорю, что у Запада есть рискнуть Нельзя не рисковать в стратегических делах Когда президент Зеленский говорит о том, что мы должны идти в НАТО – это правильная оценка ситуации. Если союзники по НАТО скажут, что готовы видеть Украину в НАТО, и Россия не сможет нам ничего сделать, это и будет сигнал, что война заканчивается, и что Путину придется реально воевать не с нами, а с НАТО", – объяснил он.

По мнению Портникова, сегодня Путин не готов воевать с НАТО по одной простой причине: конвенционную войну с Альянсом он проиграет.

"Если российская армия три года не может дойти до административных границ Донецкой области, а мы воюем, извиняюсь, старым западным снаряжением, старым оружием. Так что российская армия будет делать с новым западным оружием?! Сколько времени она вообще там провоет? …Поэтому я не думаю, что на сегодняшний день Путин готов", – отметил журналист.

Портников убежден, что Путин будет готовиться именно с точки зрения получения современного конвенционного оружия, будет готовиться, согласовывать с китайцами, будет договариваться с Ираном и Северной Кореей о совместных действиях, все это будет, но не сегодня.

"И вот для того, чтобы этого не произошло, Украина должна стать частью западного мира, в буквальном смысле слова, не в декларативном. И не в переговорах о Европейском Союзе, а с точки зрения НАТО. Мы должны об этом говорить. И президенту Трампу говорить, потому что еще вчера он говорил о том, что он понимает обеспокоенность России тем, что мы хотим в НАТО, но сегодня он этого не говорит. А прошло сколько? 48 часов", – сказал он.

Портников объяснил, почему Трамп за сутки изменил свое мнение.

"Потому что президент Трамп стал читать документы, стал работать с информацией из закрытых источников… И я думаю, что информация из закрытых источников о реальных намерениях Путина сильно отличается от того, что он говорит публично. И когда президент Трамп стал это читать и смотреть, у него начала меняться картина мира – предсказуемо", – резюмировал он.

Ранее у Трампа резко отреагировали на идею вступления Украины в НАТО.

Читайте также: