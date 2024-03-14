Что нужно Украине для победы в войне: мнение добровольца ВСУ

Поскольку у российской армии значительно больший мобилизационный ресурс, чем у Украины, для победы в войне ВСУ необходимо наносить врагу значительно большие потери.

Такое мнение высказал командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" доброволец Александр Ябчанка в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, мобилизационный ресурс россиян, по сравнению с украинским, составляет минимум 4 до 1. Поэтому потери нужно наносить хотя бы в два раза больше.

Ябчанка убежден, что этого можно добиться благодаря технологическому преимуществу на поле боя.

“Когда мы воевали под Бахмутом, то мы наносили противнику потери в соотношении где-то 1/13. Как это удавалось? У нас было технологическое преимущество в средствах наблюдения за противником, мы видели все происходящее на поле боя. И, конечно, это слаженность наших действий”, — заметил боец.

Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения сюрпризом для врага стало использование "мавиков" — простых дронов, во многом изменивших ход этой войны.

“К сожалению, когда уже мы вели боевые действия под Купянском этого преимущества (превосходство в небе, в средствах наблюдения) не было. Был паритет, если совсем честно, то у них "мавиков" уже было больше, и они не просто ими корректировали артиллерию, они уже активно ими делали сбросы. Впрочем, первые сбросы начали делать, опять же украинцы", — подчеркнул Ябчанка.

Среди удачных украинских технических новинок в войне он назвал FPV-дроны и водные дроны.

"Если мы хотим победить врага, а мы хотим, мы просто обречены бежать на пол корпуса впереди в технологическом плане", — подытожил он.

Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний в Палате представителей США заявил, что ситуация на поле боя в Украине будет зависеть от американской помощи.

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