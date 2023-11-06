Что нужно украинским военным для достижения успехов стратегического уровня: генерал Романенко дал ответ

Игорь Романенко отметил, что поставки вооружения Западом осуществлялись очень медленно и фактически до сих пор не завершены.

Если не изменится уровень и скорость поставок западной помощи украинской армии, противник получит преимущество в войне.

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью Oboz.ua, комментируя статью главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в журнале The Economist.

"Я обращаю внимание именно на скорость. Снабжение вооружений, о которых генералы Залужный и Забродский писали в The Economist осенью прошлого года, были рассчитаны на то, чтобы освободить оккупированные украинские территории, захваченные врагом с февраля 2022 года. Но поставки осуществлялись очень медленно и фактически до сих пор не завершены. В таких условиях, конечно, все это свелось к переходу к позиционной войне. Нам не удалось настолько противостоять армии РФ, чтобы проводить наступательные действия. Текущая позиционная фаза преимущественно выгодна России как ресурсному государству", — отметил Романенко, отвечая на вопрос, считает ли он, что эта статья Залужного отчасти открыла глаза нашим западным партнерам на вопросы, которые они не до конца отдавали себе отчет, и что теперь мы можем рассчитывать на большую помощь от тех же США.

Игорь Романенко подчеркнул, что, во-первых, Украине нужно новое новое вооружение, во-вторых, профессиональное освоение этого вооружения. Только в этом случае, с учетом нашей мотивации, можно добиться успехов стратегического уровня.

"Да, в этом году наши Силы обороны на юге продвинулись на какие-то тактические дальности, но не больше. Не была прорвана система обороны противника. Поскольку сил не хватает, возникает перспектива позиционной войны", — резюмировал генерал.

Статья Залужного

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный написал для британского издания The Economist статью "Современная позиционная война и как в ней победить", в которой он рассказал о ходе контрнаступления ВСУ, потребности в усилении мобилизации и рисках для обеих сторон.

ТСН.ua собрал главные тезисы, которые озвучил "железный" генерал в колонке для иностранного издания.

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