Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Что нужно ВСУ, чтобы изменить ситуацию на фронте: объяснение британского полковника

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
729
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Что нужно ВСУ, чтобы изменить ситуацию на фронте: объяснение британского полковника

Что изменит ситуацию на фронте / Фото: ТСН.ua

Совет Глена Гранта прост на словах, но очень труден в реализации.

Ситуацию на фронте может изменить прорыв со стороны ВСУ.

Об этом заявил полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт Глен Грант, передает "Эспрессо".

"Изменить ситуацию на поле боя сможет прорыв, активное контрнаступление. Прорыв на линии столкновения, где российские силы могли бы просто рассыпаться. Да, оккупанты сейчас хотят где-то прорваться на Донбассе. Мы знаем, что 110-я бригада ВСУ их отбрасывает, сдерживает. Они наступают – гибнут, но дальше наступают", – сказал Грант.

Британский полковник в отставке, военный эксперт Глен Грант / © УНИАН
Британский полковник в отставке, военный эксперт Глен Грант / Фото: УНИАН

Он предупредил, что ВСУ дальше будет очень тяжело, если россияне будут продолжать атакующие действия.

"Мы понимаем, что со стороны Украины также гибнут люди. И уже трудно заменить натренированные кадры. Могут быть и другие атаки на Запорожском и Донецком направлениях. Надеемся, что ВСУ удастся прорваться. Вот что действительно может изменить ситуацию на поле боя", – отметил британский полковник.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), ВСУ удалось продвинуться вглубь левого берега Днепра в Херсонской области по меньшей мере на 4 километра.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
729
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация