Что нужно ВСУ, чтобы изменить ситуацию на фронте: объяснение британского полковника

Совет Глена Гранта прост на словах, но очень труден в реализации.

Ситуацию на фронте может изменить прорыв со стороны ВСУ.

Об этом заявил полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт Глен Грант, передает "Эспрессо".

"Изменить ситуацию на поле боя сможет прорыв, активное контрнаступление. Прорыв на линии столкновения, где российские силы могли бы просто рассыпаться. Да, оккупанты сейчас хотят где-то прорваться на Донбассе. Мы знаем, что 110-я бригада ВСУ их отбрасывает, сдерживает. Они наступают – гибнут, но дальше наступают", – сказал Грант.

Британский полковник в отставке, военный эксперт Глен Грант / Фото: УНИАН

Он предупредил, что ВСУ дальше будет очень тяжело, если россияне будут продолжать атакующие действия.

"Мы понимаем, что со стороны Украины также гибнут люди. И уже трудно заменить натренированные кадры. Могут быть и другие атаки на Запорожском и Донецком направлениях. Надеемся, что ВСУ удастся прорваться. Вот что действительно может изменить ситуацию на поле боя", – отметил британский полковник.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), ВСУ удалось продвинуться вглубь левого берега Днепра в Херсонской области по меньшей мере на 4 километра.

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