когда близкий человек пошел на войну / Associated Press

Что нужно знать, если близкий человек идет на войну

Что нужно знать, если близкий человек идет на войну

В Украине идет мобилизация, количество украинцев, желающих защищать Родину, растет.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сформировало правила, которые могут пригодиться вам и близкому человеку.

Во – первых, узнайте:

В какую воинскую часть и в какое подразделение попал боец.

Фамилию непосредственного командира и номер его телефона.

Два-три номера телефонов собратьев вашего близкого человека.

Местонахождение вашего близкого человека. Для этого вы и боец должны установить на свой телефон безопасный мессенджер Signal. Именно его советует Министерство по реинтеграции как надежный способ коммуникации.

Важно:

Чтобы боец имел жетон с выбитой на нем фамилией.

Подписать одежду бойца с собственными данными на внутренней стороне

Посоветуйте близкому человеку выучить наизусть номер телефона кого-то из родных. Чтобы в случае потери телефона, ранения, пребывания в госпитале, можно было воспользоваться любым другим телефоном.

Важно на войне держаться рядом с опытными бойцами, которые пока ваш близкий человек не наберется опыта, помогут найти оптимальный выход из сложной ситуации.

Нужно быть запасливым, кроме дополнительных патронов иметь аптечку, средства гигиены, что-нибудь калорийное на перекус.

Не теряйте надежды и здравый смысл в любой ситуации. На войне и даже в плену выживает тот, кто может приспособиться к ситуации, быстро и правильно оценивает новые обстоятельства, тот, кто имеет быструю реакцию и способен принимать нестандартные решения.

Главное правило: не паникуйте, не обрывайте телефоны, если с бойцом какое-то время нет связи.

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