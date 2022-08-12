Что нужно знать об эвакуации из оккупированных территорий Украины: важные советы

Эвакуация облегчает боевые действия для ВСУ, спасает жизнь местному населению и требует от России привлечения больше ресурсов со своей стороны. Итак, если есть возможность, необходимо оставить временно оккупированную территорию.

Прежде всего, нужно понимать, что российские оккупанты чаще всего блокируют эвакуацию на свободную территорию Украины.

Об этом сообщает созданный Силами спецопераций Украины сайт "Сопротивление".

Поэтому южане могут относительно проще выехать на свободные территории через Крым, а жители Харькова или востока – через Ростовскую и Белгородскую области соответственно. На всех временно оккупированных действуют автобусные перевозки. Следует отметить, что выезд через Россию не является правонарушением или преступлением.

В РФ можно въехать, имея даже внутренний украинский паспорт. Вернуться в Украину можно через Грузию или страны Балтии. Если человек выехал в РФ после 24 февраля, то в ЕС такое лицо могут пропустить с внутренним украинским паспортом. Если до – необходимо иметь биометрический загранпаспорт.

Заметим, что в случае прямого выезда в Украину, в частности на юге через Васильевку (Запорожская область), следует помнить, что российские оккупанты устраивают масштабные проверки на блок-постах. Так что придется ждать в очереди, которая может быть растянуться на дни. Ведь захватчики намеренно затягивают этот процесс и не дают зеленые коридоры.

Перед началом эвакуации обязательно нужно заменить телефон, ведь оккупанты могут проверить даже удаленные с устройства файлы. Заметим, что Центр национального сопротивления ранее подготовил инструкцию, как вести себя во время задержания.

Что касается денег, то на территории РФ можно поменять гривны на рубли или доллары. Единственное, что курс определит российский банк и он не будет соответствовать рыночному.

Отметим, что российские оккупанты намеренно усложняют процесс побега с оккупированных территорий, поэтому не следует ожидать какой-либо качественной организации процесса. Но это лучший выход из ситуации, ведь чем больше людей уедет, тем больше шансов, что уже скоро все вернутся домой после освобождения населенного пункта украинскими военными.

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Следует помнить, что ни одна оккупированная Россией территория, как Приднестровье или Крым, не получила стабильность и процветание. Выезд с оккупированной территории сохранит жизнь и увеличит шансы на скорейшее возвращение в деоккупированный дом.

Напомним, изменились правила въезда на оккупированные территории из Запорожской области.

Из Донецкой области удалось эвакуировать более 3 тысяч украинцев

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