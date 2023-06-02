Что обеспечит успех контрнаступления ВСУ: генерал Милли рассказал

В частности, умение использовать современные танки будет фундаментальным для успеха Украины.

Танки обеспечивают огневую мощь и силу, чтобы сыграть важную роль в контрнаступлении ВСУ, и будут иметь решающую роль для Украины. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Об этом сообщает CNN.

"Танки очень важны как для обороны, так и для наступления. Модернизированы современные танки, учения, которыми это сопровождается, умения их использовать будут фундаментальными для успеха Украины", – убежден Милли.

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Он также объяснил, что когда начнется украинское контрнаступление, танки будут действовать согласованно с артиллерией, пехотой и т.д. Для атак на укрепленные российские позиции украинские военные будут применять маневры, которые выучили на тренировках в Германии.

"Если вы посмотрите назад на Вторую мировую войну, то некоторые из самых больших бронетанковых сражений, которые когда-либо велись в истории, происходили в основном в некоторых частях Украины", — заметил американский генерал.

Милли высказался о F-16

Милли также высказался по поводу передачи Украине истребителей F-16 и других систем подобного типа. Он сказал, что это скорее долгосрочный план оснащения государства современными ВВС, способными лучше противостоять воздушным силам России, имеющим существенное преимущество.

"Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС и все это знают. Чтобы построить такие воздушные силы, понадобится много времени, усилий и денег", — сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США.

Напомним, экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус высказал мнение, что ВСУ достаточно подготовлены для проведения успешного контрнаступления. Он сказал, что украинские войска хорошо дисциплинированы, имеют эффективное командование и управление, оснащены современным вооружением. У российских войск этого нет.

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