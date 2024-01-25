Что общего между терактом в Оленовке и падением Ил-76: правозащитница указала на коварную тактику россиян

Падение Ил-76 – это уже знакомая нам российская тактика производства максимально разносторонних данных для того, чтобы в информационном шуме терялись факты. Инцидент враг уже пытается использовать в свою пользу, однако следует говорить о том, что в любом случае ответственность лежит на РФ.

Об этом сообщила в эфире телемарафона соучредительница Медийной инициативы по правам человека, координатор направления "Война и правосудие" Ольга Решетилова.

Она отметила, что Медийная инициатива по правам человека много лет системно занимается правами военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых врагом и на оккупированных территориях, и на территории России.

Пропаганда РФ в действии

«Собственно, мы занимались и расследованием преступления россиян против военнопленных в Оленовке, мы реконструировали взрывы, которые происходили в бараке, определили список погибших. То есть, мы уже видели неоднократно такие системные масштабные преступления россиян против украинских военнопленных. Поэтому столько вопросов возникло к этому инциденту, и потому столько недоверия к тем версиям, которые продуцирует сейчас российская пропаганда массово”, — отметила правозащитница.

“До сих пор мы не увидели тел и если бы была возможность показать эти тела… Хотя у российской пропаганды могут быть какие-то свои основания. Пока мы можем говорить только о том, что у нас абсолютно нет информации для анализа”, — добавила она.

“Например, та версия со списками, которая разгоняется также российской пропагандой, и данные о том, что якобы 17 человек из этого списка уже были уволены… По нашей информации это не подтверждается. То есть те 17 человек не были уволены”, — говорит Решетилова.

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Как Россия использует падение Ил-76

Она отметила, что это постоянная тактика россиян: «Мы это видели и после сбивания МН17 в 2014 году, и после того же теракта в Оленовке. Это такая тактика производства максимально разносторонней информации для того, чтобы в информационном шуме терялись факты”.

Мы уже видим, что враг инициирует экстренное заседание ООН по поводу инцидента, отметила правозащитница: “Очень интересно будет послушать, что они там расскажут. Во всяком случае, независимо от того, что произошло, военный самолет является законной целью. И это отметили уже и Генштаб ВСУ, и ГУР”.

Если у украинской стороны не было информации о том, что там транспортировались военнопленные, то это абсолютно законная цель и это не военное преступление с точки зрения международного гуманитарного права, подчеркнула Решетилова.

А вот если Россия специально подставила под ракету этот самолет, или какими-то собственными усилиями сбила этот самолет, в котором перевозили военнопленных, это военное преступление против военнопленных, говорит она.

“Потому что ответственность за безопасность военнопленных под своим контролем несет именно та контролирующая их сторона. Поэтому, в любом случае, ответственность лежит на РФ”, — пояснила правозащитница.

"Важно держать голову холодной"

Она также обратилась ко всем, кому очень хочется каким-то образом прокомментировать эту ситуацию, но у них нет достоверной информации: "Лучше воздержаться сейчас от комментариев из уважения к чувствам родных военнопленных и гражданских заложников, которые сейчас находятся под контролем России".

“Они всегда там под огромной угрозой, потому что мы документируем тысячи случаев военных преступлений россиян против украинских военнопленных, мы знаем, в каких страшных условиях они там находятся, и поскольку непонятно, какая ситуация, они под еще большей угрозой оказались. Поэтому призыв ко всем: максимально осторожно использовать информацию, не распространять непроверенную информацию, не верить телеграммам-каналам, особенно тем, которые каким-то образом аффилированы с РФ или анонимны. Чрезвычайно важно сейчас держать голову холодной», – резюмировала Ольга Решетилова.

Напомним, 24 января в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. Предварительно инцидент произошел в Корочанском районе в селе Яблоново. РосСМИ утверждают, что на борту в общей сложности было якобы около 70 человек.

Российские СМИ и Минобороны распространили информацию, что якобы на борту находились украинские военнопленные, перевозимые якобы для обмена. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец не подтвердит, что там были украинцы.

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