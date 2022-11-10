Что оккупанты оставляют после себя: Зеленский рассказал о тысячах мин на Херсонщине

Фактически, сразу за нашими воинами в освобожденные районы идут те, кто восстанавливает все условия для нормальной жизни.

В Херсонской области кафиры оставляют после себя тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером, 10 ноября.

"Первое и базовое – это разминирование. Я часто слышал оценки, что очищение Украины от российских мин потребует десятилетий времени. Мы не можем столько ждать. Мы должны за годы сделать то, что где-то еще в мире могло происходить десятилетиями после боев", – отметил он.

По словам президента, украинские саперы, прежде всего, разминируют дома, социальные объекты, коммуникации, дороги – все пространство жизни людей. Но оккупанты пройдут все: линии электропередачи, здания предприятий, поля, леса.

"На пике минного загрязнения в Украине мы имели 300 тыс. кв. км опасной для жизни территории. Сегодня благодаря настоящему героизму украинских саперов и пиротехников, наших спасателей и всех, кто им помогает, площадь загрязненной минами и боеприпасами земли удалось сократить", – добавил Зеленский.

Он отметил, что для разминирования осталось около 170 тысяч кв. км.

"В частности, это и в самых сложных местах — там, где боевые действия еще продолжаются, там, где враг еще добавит минирований перед своим уходом, как это сейчас в Херсоне... Плюс леса, плюс огромная площадь полей", — добавил Зеленский.

Напомним, в пригороде Херсона слышны автоматные очереди.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что во время стремительного контрнаступления на юге украинские защитники уволили уже 41 населенный пункт.

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