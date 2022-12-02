Что ожидает Россию после поражения в войне с Украиной: озвучен долгосрочный прогноз

Россия уже в скором времени может уйти со всех оккупированных территорий Украины, включая Крым, самоизолироваться и окончательно превратиться в диктатуру фашистского типа. Президент РФ Владимир Путин, несмотря на поражение в войне, удержит власть, но помешать вступлению Украины в ЕС и НАТО больше не сможет.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Михаил Самусь в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН.

По мнению эксперта, уже весной "могут быть катастрофические процессы, которые заставят Россию отходить и бежать со всех оккупированных территорий, в том числе из Крыма".

"В России есть признаки формирования диктаторского режима. Не важно, кто там будет руководить – Путин, Пригожин, Кадыров или еще какие-то люди. Может быть так, что все деятели – олигархи, уголовные элементы, политики, такие идеологи, как Дугин, собираются в одной группе и будут строить авторитарный диктаторский режим фашистского типа. Причем с совершенно новым правовым полем. Это правовое поле продемонстрировано самим Пригожиным, который публично может уничтожать людей молотом. Он демонстрирует, какой будет правовая реальность в новой России, в диктатуре, когда новых законов не будет", — рассказал он.

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По словам Самуся, такая "новая Россия" устраивает Путина, особенно при развитии событий, когда придется уходить из Украины.

"Для того, чтобы не допустить никаких протестов против Путина… Тех, кто не доволен развитием событий, будут просто убивать. Пригожин может взять это на себя, говорить — вы не были на фронте, поэтому еще одно слово, и мы вас будем убивать, потому что мои ребята вернулись с фронта, они очень злые и недовольные. Мы должны закрыться, изолироваться, собраться с силами и через некоторое время начать снова", — прогнозирует эксперт.

Как отметил Самусь, " такая теория позволит Путину беспроигрышно вывести войска из Украины, даже из Крыма".

"Никаких протестов не будет. Путина не снесут, в такой системе никто никого уже не будет сносить. Если кто-то захочет снести, его будут просто уничтожать. Причем с использованием высоких технологий – qr-коды, контроль по китайской модели за твоим социальным статусом. Все это может быть очень быстро имплементировано в новой российской диктатуре", – считает он.

Эксперт не исключил, что российские военные станут движущей силой диктатуры – "их могут вернуть домой, оказать им мощную материальную поддержку и сделать новых "опричников", которые будут по регионам ездить и устанавливать новый порядок".

По его словам, такой вариант развития событий вполне устраивает Запад, который очень боится развала России из-за наличия там ядерного оружия.

"Если Запад поймет, что Россия становится диктаторской, еще более самоизолированной формацией, для Запада это будет просто отличный вариант. Украина тогда входит в НАТО и Европейский Союз, мы спокойно занимаемся развитием демократического мира, а в России на время, возможно, несколько десятков лет, устанавливается фашистская диктатура, которая будет всем угрожать. Но следующим этапом развития такой России будет все же развал", – рассказал Самусь.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что война завершится в двух случаях – когда Украина одержит победу или когда Россия сама признает поражение.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что война может закончиться с освобождением ВСУ какого-либо крупного города, после чего РФ будет вынуждена уйти с остальных оккупированных территорий.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что Украина может начать освобождать Крым уже до конца декабря, а вся война с Россией завершится весной.

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