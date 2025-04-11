Что означает для Украины отвод войск из ряда областей, на которые претендует РФ: Портников объяснил

Виталий Портников 17 / 255 / © ТСН.ua

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Если Украина отведет войска из ряда областей, на которые претендует РФ, это означает оккупацию соседних регионов за короткое время.

Об этом сообщил журналист и публицист Виталий Портников на своем YouTube-канале.

«Я вам хочу напомнить, что речь не идет о каком-то мире, речь не идет о каком-то соглашении о мире, речь не идет ни о каких гарантиях безопасности, и даже о перемирии. А чтобы прекратился огонь, Украина должна вывести свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей полностью. Чтобы огонь прекратился на границах этих областей. А вы знаете, что это значит для нас? Это означает оккупацию соседних для нас регионов через короткое время. А у нас на этих административных границах нет никаких фортификаций, как вы понимаете, серьезных. Нет линии столкновения, нет этой линии слепой зоны, на которой есть окопы и на которой летают дроны. Ничего этого нет», — подчеркнул журналист.

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По мнению Портникова, это примерно то же, что Гитлер устроил Чехословакии, когда добился в Мюнхене, чтобы ему отдали Судеты.

Отметим, что в 1938 году Судетскую область отделяют от Чехословакии и передают Третьему Рейху.

Напомним, Уиткофф предложил Трампу «разрешить» РФ забрать у Украины четыре области: Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую.