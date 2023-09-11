Что означает индивидуальный подход в определении пригодности к военной службе: разъяснение ВСУ

В ВСУ объяснили, что предполагает индивидуальный подход в определении пригодности военнообязанного к службе

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины совместно с Министерством здравоохранения, командованиями видов и родов ВСУ внесли изменения в расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, службе в военном резерве и подали их на утверждение приказом Министерства обороны Украины.

Было отмечено, что для определения пригодности к военной службе будет применяться индивидуальный подход. Что означает индивидуальный подход в определении степени годности военных служб, объяснил представитель Командования Медицинских сил ВСУ подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко.

По его словам, в ВСУ разные роды войск, есть разные военно-учетные специальности, разные задачи, разный уровень нагрузки. С учетом этого, а также принимая во внимание состояние здоровья военнообязанного, к определению пригодности к службе подходят индивидуально.

"Индивидуальный подход в определении степени пригодности к военной службе — это принятие индивидуального решения по каждому военнослужащему, имеющему определенные проблемы со здоровьем, определение конкретно к каждому клиническому случаю каждого человека степени пригодности к прохождению военной службы». То есть, по словам Дмитрия Мирошниченко решение пригоден, ограниченно пригоден или непригоден ВЛК принимают индивидуально.

«Если у человека есть определенная болезнь, которая не позволяет по состоянию здоровья исполнять обязанности военной службы, то такого человека, конечно, не могут мобилизовать в армию. Другой случай, если есть заболевания, находящиеся в длительной ремиссии (3–5 лет), это подтверждается лабораторным исследованием, состояние здоровья военнослужащего нормальное, и он может выполнять обязанности, то будет применен индивидуальный подход и принято индивидуальное решение — пригоден. или непригоден», — заявил подполковник.

После определения пригодности принимается постановление с указанием на учетно-военную специальность, чтобы предоставить командирам информацию на какую должность более целесообразно назначить военнослужащего, учитывая состояние его здоровья.

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