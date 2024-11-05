Что означает "локационно потерянные" дроны и что с ними произошло: в Генштабе объяснили

Октябрь стал рекордным по запуску ударных вражеских беспилотников.

Армия РФ в августе, сентябре и октябре 2024 года применила по Украине 4300 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "Шахеды". Так, в ежедневных отчетах Воздушных Сил появились маркировки "локационно потерянные"

В Генштабе объяснили, что это значит.

"Локационно потеряны — то есть исчезли с радаров, вероятно вследствие активного противодействия РЭБ, или по другим причинам. За указанный период — с августа по октябрь 2024 года, таких дронов — 1052, что составляет 24%. Следовательно, прямые попадания враждебных БПЛА составляют 5%. Также разрушение или повреждение могут быть нанесены в результате падения сбитых противовоздушной обороной БпЛА", — говорится в сообщении.

Отмечается, что октябрь стал рекордным по запуску ударных вражеских беспилотников:

август: 818 – запущен, 701 – сбит, 91 – локационно потеряно;

сентябрь: 1410 – запущен, 1156 – сбит, 201 – локационно потеряно;

октябрь: 2072 – запущен, 1206 – сбит, 766 – локационно потеряно.

За аналогичный период: май, июнь и июль 2024 года по территории Украины выпущено 1133 ударных БПЛА. Противовоздушной обороной сбито –1055, локационно потеряно – 10.

"Таким образом, процент прямых попаданий вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "Шахеды", в мае-июле и августе-октябре 2024 года составляет 6 и 5 процентов соответственно", — пояснили в Генштабе .

Отметим, что армия РФ существенно усилила свои возможности для проведения массированных ракетных ударов по Украине. Атака может произойти с наступлением морозов.

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