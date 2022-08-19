Что означает повестка, врученная на блокпосту: юристы разъяснили все нюансы

Вручение повестки на блокпосту – распространенное сегодня явление, однако это не означает сразу мобилизацию и отправку на передовую.

В первую очередь, такая повестка – это вызов для проверки учетных данных и прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

Об этом рассказали юристы smartsolutions.ua.

Там также отметили, что вручение повестки на блокпосту не является нарушением закона, ведь закон не содержит требований по времени или месту вручения повесток. Повестки могут выдавать также в общественных заведениях, в домах, на рабочих местах и т.д.

Юристы отметили, что следует помнить – на блокпостах повестку могут вручить только лица, выполняющие эти функции согласно закону. Это работники территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) или представители органов местного самоуправления. Что касается сотрудников полиции и подразделений терробороны, то они не имеют права вручать повестки на блокпостах и могут только сопровождать указанных выше лиц.

Кроме того, врученная на блокпосту повестка должна быть заполнена и подписана начальником центра комплектования и вручена вам лично. Получение повестки должно быть заверено вашей подписью.

"Относительно ответственности, то в случае неявки лица по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в военное время, на него может быть наложен штраф от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 гривен), а Национальная полиция имеет право задержать военнообязанного при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и принудительно доставить в территориальный центр комплектования", – объяснили юристы.

Кроме того, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации и на службу по призыву лиц из резервистов в особый период. Наказание за это – заключение сроком от трех до пяти лет.

Напомним, ранее в командовании ВСУ объяснили, почему вручение повесток по домашним адресам украинцев неэффективно.

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