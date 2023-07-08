Что означает возвращение командиров защитников "Азовстали": объяснение генерала и экс-разведчика

Для украинцев возвращение своих защитников – это мощный сигнал.

Генерал-лейтенант, бывший глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк пояснил, что возвращение командиров защитников "Азовстали" – это мощный сигнал того, что Украина не оставит своих защитников.

Об этом он сказал 8 июля в эфире телемарафона.

Бывший глава Службы внешней разведки считает, что действия украинской власти – это очень мощный сигнал того, что наше государство не бросит своих воинов.

"Это большой эмоциональный сигнал... Украина никогда не оставит своих защитников, где бы они ни были. И будет использовать все возможности: и дипломатические, и военные для того, чтобы вернуть всех наших военнослужащих из плена... То, что сегодня произошло — большая заслуга лично президента Украины и наших дипломатов", — подчеркнул Кондратюк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 июля, сообщил, что возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время были в Турции.

Отметим, что 21 сентября 2022 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" — на 55 оккупантов.

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