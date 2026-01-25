Если война в Украине зайдет в тупик, Кремль может применить оружие массового поражения - детали от The Times

Украина заявляет о тысячах случаев применения российскими войсками запрещенных химических веществ

В случае затяжной войны в Украине, российский диктатор Владимир Путин может пойти на использование химического оружия массового поражения.

Об этом пишет The Times.

«Путин может прибегнуть к использованию химического оружия, если будет считать, что война заходит в тупик. Оккупационные подразделения уже прибегали к хлорпикрину, удушающему веществу, которое впервые было использовано во время Первой мировой войны», — отметили журналисты.

Согласно информации The Times, западные чиновники обеспокоены тем, что хлорпикрин — это еще не весь российский арсенал.

Кремлевский диктатор неоднократно угрожал ядерным оружием, но хранит молчание по поводу химического оружия.

Если, например, хорошо известный западным специалистам «Новичок» был бы использован на фронте, это могло бы привести к колоссальным последствиям и гибели тысяч людей.

Бывшие военные эксперты утверждают, что переход к такому оружию будет иметь серьезные международные последствия. Генерал сэр Ричард Барронс предупреждает, что применение «Новичка» или подобных веществ привлечет внимание мирового сообщества, повлечет за собой политическую изоляцию и потенциально опасные последствия для собственных войск, например из-за изменения направления ветра.

Однако Барронс подчеркивает, что соблазн Путина особенно высок, «если вы окажетесь в ситуации, когда ставки чрезвычайно высоки, когда на кону стоит выживание страны». Кроме того, глава Кремля среди многочисленных версий войны против Украины уже озвучивал, что конфликт якобы происходит для сохранения РФ.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупанты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России, очевидно, используют химическое оружие против украинских военных. Это нарушение Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является РФ.

Справка:

Химическое оружие — это любые боеприпасы, содержащие токсины или химические вещества, атакующие организм человека.

Существуют разные категории химического оружия:

удушающие ядовитые вещества, такие как фосген, атакуют легкие и дыхательную систему

кожно-нарывные ядовитые вещества, такие как иприт, обжигающий кожу и ослепляющий людей

нервно-паралитические вещества, препятствующие передаче сообщений мозга к мышцам тела. Небольшая их капля может быть смертельна

Все эти химические вещества могут использоваться во время войны в артиллерийских снарядах, бомбах и ракетах. Но все это строго-настрого запрещено Конвенцией о запрете химического оружия.