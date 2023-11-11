Что планирует РФ на фронте до конца года: в командовании ВСУ назвали направление в повестке дня у врага

Незадолго до выборов президента в РФ оккупантам нужно выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а именно на одно из направлений – в Купянск, который остается на повестке дня оккупационной армии. Враг имеет целью остановить руки ВСУ.

Об этом во время телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо.

"Вскоре в России будут проходить так называемые президентские выборы и кремлевский карлик хочет иметь хоть какие-то политические бонусы. И надо же все-таки как-никак объяснить своим гражданам, куда девались 300 тысяч военных и почему происходит скрытая мобилизация", — заявил Фитьо.

По его словам, россияне нацелены на Купянск. Они хотят окопаться и закрепиться там.

"Мы знаем, что уже в 100 500 раз было дано указание выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Сейчас соответственно одно из направлений – это город Купянск, который ныне остается на повестке дня оккупационной армии. И их конечно же цель – остановить наше движение Ведь если мы останавливаемся и не двигаемся вперед, российские кафиры могут окопаться, закрепиться и тогда их выбивать с позиций будет гораздо труднее», – пояснил он.

От эстонской разведки стало известно, что Россия завладела инициативой в Луганской и Донецкой областях. Там Россия атакует с повышенной интенсивностью, особенно на линии Авдеевка-Марьинка в Донецкой области и на линии Купянск-Сватово в Луганской.

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